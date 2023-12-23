Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно

63-летний народный артист России помог добиться успеха в шоу-бизнесе многим женщинам. В его небывалом таланте и влиятельном положении на отечественной эстраде сомнений нет. Сейчас Игорь Николаев покровительствует сразу двум интересным особам из близкого окружения — жене Юлии Проскуряковой и дочке Веронике.
Супруга композитора уже проявила себя и в музыкальной индустрии, и в кино. Вместе с мужем она подает ребенку хороший пример. С раннего детства восьмилетняя Вероника приобщается к искусству, играет на фортепиано и занимается вокалом.
Какой профессиональный путь она выберет в будущем, пока не понятно. Однако поклонники звездной семьи уверены, что Игорь Николаев окажет поддержку наследнице именно в сценическом направлении.
В официальном аккаунте Telegram Юлия Проскурякова разместила видео с детского утренника, на котором дочь исполнила музыкальную композицию в составе хора музыкальной школы. Судя по кадрам, Вероника очень старалась. И это того стоило – на записи вокал чистый и проникновенный.
Восьмилетняя дочь Игоря Николаева поразила мать своим пением. Об этом Юлия Проскурякова заявила в описании к ролику. Наверняка звездная мама гордится своим ребенком.
"Как это волшебно, когда детки так поют Счастья ВАМ, дорогие! С Наступающим!" — обратилась к аудитории блога Юлия Проскурякова.
Напомним, о творческом потенциале Вероники стало ясно еще три года назад, когда Игорь Николаев представил ее первую песню собственного сочинения. Сразу видно — гены!