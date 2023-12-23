Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру

На съемках новогоднего шоу случилось неожиданное. Агата Муцениеце и Андрей Григорьев-Аполлонов хорошо смотрятся вместе.

На долю звезды сериала "Закрытая школа" выпало немало испытаний. Сейчас ее жизнь неразрывно связана с бывшим мужем — Павлом Прилучным, хотя после развода прошло уже три года. Агата Муцениеце часто бросает камни в огород экс-супруга, пока тот строит любовь с Зепюр Брутян и воспитывает от нее малыша.

При этом разведенная артистка не торопится заключать новый брак, а лишь провоцирует слухи о новых романах. В этот раз c ней засветился рыжий солист группы "Иванушки International", вместе они снималась в новогоднем шоу для Youtube.

Ведущая проекта Светлана Бондарчук раздавала гостям задания. В ходе игры Андрей Григорьев-Аполлонов должен был признаться в любви Агате Муцениеце. Он это сделал не слишком натурально, но звездная брюнетка смогла исправить ситуацию.

Сократив и без того короткую дистанцию, Агата Муцениеце произнесла теплые слова солисту "Иванушек", глядя ему в глаза. Кажется, от такого интимного признания рыжий певец даже засмущался.

В итоге актриса убедительно сказала партнеру заветную фразу, раскрыв любовь как невероятно сильное чувство. После этого она изъявила желание перейти к действиям — тогда Агата Муцениеце и Андрей Григорьев-Аполлонов поцеловались на камеру.