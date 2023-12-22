Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова

В Москве простились с музыкантом и актером Дмитрием "Пухляшом" Красиловым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Шикарный гроб с телом 29-летнего Красилова был выставлен в центре большого зала похоронного дома "Некрополь". Правда, как рассказали в ритуальном агентстве, найти такую домовину было непросто из-за нестандартных размеров покойного. Ведь при росте в 160 сантиметров он весил около 120 килограммов.

Подобная элитная домовина, как говорят ритуальщики, стоит сегодня около 400 тысяч рублей. Для изготовления таких гробов используются дуб, граб, вишня, ясень и другие ценные породы деревьев. А внутренняя отделка выполнена из жаккарда, бархата, крепа. Премиум-класс гроба соответствует статусу покойника.

Стоит заметить, что этот гроб – иностранного производства. Они все еще поставляются в нашу страну, хотя стали дороже из-за логистики. Лучшие гробы изготавливаются в Италии, Франции, Венгрии, Канаде и США. Двухкрышечные четырехгранники американского и канадского производства — самые заметные, очень массивные. Их достойны принцы и звезды!

Напомним, 29-летний Дмитрий Красилов умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез).