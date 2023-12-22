Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд

Певица Слава в шуточной форме высказалась о "голой" тусовке, которую посетили многие знаменитости.

Анастасия Сланевская известна не только творческими успехами, но и громкими заявлениями. Исполнительница совершенно не стесняется своей прямолинейности и всегда смело высказывается на любую тему. В такой же манере Слава прокомментировала звездную вечеринку, прогремевшую в Москве на днях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров, Лолита и другие знаменитости устроили разврат на тусовке для взрослых. Организатором мероприятия для самых смелых стала звезда Интернета и телевидения Анастасия Ивлеева. Благодаря ей самые смелые представители российского шоу-бизнеса собрались в столичном клубе в откровенных нарядах, а то и вовсе без них.

"Голая" вечеринка блогерши вызвала бурю обсуждений и возмущений. Накануне ко всеобщему негодованию присоединилась и певица Слава. Артистка высказалась о скандальной вечеринке в своем блоге, опубликовав шуточное видео. В ролике она высмеяла знаменитостей, которые покрасовались на тусовке с неприкрытыми частями тела.

Исполнительница назвала увиденное "срамотой" и открыто подколола отличившихся своей раскрепощенность звезд. Сланевская порекомендовала коллегам по цеху не расхаживать в полуголом виде и носить теплые носки не на причинных местах, а там, где им положено быть.

"Артисты наши любименькие-хорошенькие, берегите себя", – поиронизировала певица Слава.