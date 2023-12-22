Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой

Наталья Подольская рассказала, что задумывается о еще одном пополнении в семье.

Уже больше 10 лет певица счастлива в браке с супругом Владимиром Пресняковым. В отличие от мужа, который уже не раз связывал себя семейными узами, для артистки этот союз стал первым. Как известно, сейчас в звездной семье подрастают двое детей. Однако Наталья Подольская не исключает, что когда-нибудь у ее наследников может появиться братик или сестренка.

Своего первенца, сына Артемия, исполнительница родила в 2015 году. Знаменитая пара не скрывала, что этот ребенок был очень долгожданным. То же можно сказать и о младшем наследнике Иване, который появился на свет спустя пять лет. Для полного счастья, как часто отмечают поклонники, супругам не хватает только красавицы-дочки.

Впрочем, Наталья Подольская и Владимир Пресняков не раз признавались, что мечтают стать родителями девочки. Зная это, сплетники часто распускают в Сети слухи о возможной беременности певицы. А теперь знаменитость вновь подогрела интерес публики к этой теме.

В новом выпуске своего YouTube-шоу "Ваша Наташа" артистка дала понять, что готова стать многодетной мамой. Супруга Владимира Преснякова заявила, что хочет родить третьего ребенка.

"Я бы с удовольствием еще третьего родила, лучше – девочку", – призналась Наталья Подольская в интервью.

Теперь поклонникам остается только надеяться, что певица все же исполнит свою мечту, и ждать хороших новостей. К счастью, другие об этой прекрасной семье практически никогда не появляются. Ранее "Дни.ру" писали о том, что радостная Наталья Подольская сделала трогательное заявление.