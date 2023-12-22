Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом

Впереди долгожданные каникулы и самый любимый семейный праздник. Как не подхватить инфекцию перед Новым годом? Специалисты делятся советами.

Считанные дни остаются до Нового года. Разболеться и слечь с высокой температурой будет очень обидно. Все планы, встречи и посиделки придется отменить. Телеканал "360" публикует советы, которые помогут избежать неприятной ситуации в конце года.

Профилактика заболевание респираторными инфекциями должна быть комплексной и включать:

Вакцинацию. Прививки следует ставить заранее, согласно национальному календарю. Подобная подготовка поможет сформироваться иммунитету до начала всплеска сезонных недугов.

Поддержку организма. Обязательно помогайте себе витаминами и специальными средствами для профилактики. Помните, что назначить препараты может только врач после изучения результатов анализов.

Здоровый образ жизни. Лучше отказаться от курения, употребления алкоголя. Обязательно давайте организму адекватную физическую нагрузку.

RT напоминает, что сейчас в российских регионах чаще всего у пациентов диагностируют ОРВИ, грипп и коронавирус. Дополнительной защитой от заболевания может стать медицинская маска. Важно только помнить о режиме ее замены – не реже одного раза в два часа.

Необходимо помнить и о распространении микроплазменной пневмонии. Диагностировать ее может только врач. При высокой температуре, слабости и одышке следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью, пишет "Царьград", самолечение может быть крайне опасным.