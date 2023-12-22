Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила

Хроническое заболевание накладывает на человека определенные ограничения, в том числе и в рационе. В новогоднюю ночь всем хочется побаловать себя вкусными угощениями. Gazetametro.ru рассказывает, какие правила следует соблюсти лицам, страдающим диабетом, при подготовке праздничного стола.
Перед началом веселых посиделок следует нормализовать уровень глюкозы. Будет огромной ошибкой пропускать основные приемы пищи перед ночью 31 декабря. Больным диабетом необходимо питаться по ранее установленному расписанию. Если допустить голодание, то существует риск переесть и превысить уровень сахара в крови.
Новогодний стол для диабетиков должен содержать:
- Салаты с зеленью, авокадо и морепродуктами. Лучше, если такие блюда будут заправлены майонезом без углеводов.
- Для гарнира лучше использовать цельнозерновые крупы. Если же выбор падет на картофель, то его необходимо запечь.
- Сладости необходимо приготовить самостоятельно. Вместо сахара рекомендуется использовать натуральный подсластитель. Отлично подойдут монк-фрукт или стевия.
- Если не получится совсем отказаться от алкоголя, то выбор лучше остановить на сухом вине, но не более 150-200 мл.