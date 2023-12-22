Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год

40-летний певец не стал скрывать – он обожает подготовку к празднику и долгие каникулы в январе. Кирилл Туриченко рассказал, как проведет эти дни.

Артист находится на пике карьеры. Его обожают миллионы поклонников, поэтому Новый год для него – самая "горячая" пора. Кирилл Туриченко, как сообщает женский журнал "Клео.ру", будет во время праздника работать.

Несмотря на активность в новогоднюю ночь, певец планирует уйти на каникулы с 1 января. Отпуск он проведет рядом с родными и близкими людьми. Солист группы "Иванушки International" редко рассказывает о личной жизни. 40-летний мужчина уверен – каждый артист имеет право не открывать данную сферу для общества. Ранее Кирилл Туриченко неоднозначно высказывался по поводу официального брака. Певец не торопится ставить штамп в паспорте. Он убежден, что настоящие чувства не зависят от подобного малозначительного фактора.

Всем поклонникам "Иванушка" пожелал достигать поставленных целей, мотивировать себя на новые свершения и победы.

"Ведь мечты без целей – это просто фантазии. Надеюсь, 2024-ый год будет максимально продуктивным!", – озвучил артист свое наставление.

Напомним, что Кирилл позже остальных пришел в коллектив "Иванушек International". В 2013 году он заменил ушедшего в сольную карьеру Олега Яковлева. Сейчас, как отмечают поклонники коллектива, именно Туриченко тянет музыкальную группу. Он не только великолепно поет, но и много танцует, шутит, заряжает энергией зрительный зал.

Можно уверенно заявлять, что артист смог пробить себе путь на большую сцену талантом, настойчивостью и обаянием. С песнями он выступает с 1994 года. Успел создать свой музыкальный коллектив, работал на позиции бэк-вокалиста в группе "Smash". От предложения занять место ушедшего Лазарева отказался.