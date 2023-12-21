Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике

Ляйсан Утяшева опубликовала в личном блоге пикантный ролик, в котором снялась вместе с супругом Павлом Волей.

Поклонники часто говорят, что перестанут верить в любовь, если брак спортсменки и комика когда-нибудь распадется. К счастью, пока о разводе пары не может быть и речи. На сегодняшний день этот союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Ведь Ляйсан Утяшева и Павел Воля по-прежнему смотрят друг на друга с обожанием, несмотря на годы совместной жизни.

Некоторые подшучивают над тем, насколько часто и трепетно бывший резидент Comedy Club говорит о своей жене. Однако супругов насмешки злых языков не слишком заботят. Они не только игнорируют обидные слова, но и открыто демонстрируют свое счастье назло ненавистникам в социальных сетях.

На днях Ляйсан Утяшева и Павел Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике. Гимнастка опубликовала в личном блоге довольно пикантный ролик, в котором снялась вместе с мужем. На камеру попал момент, как супруги прошлись в обнимку на мероприятии.

Будто не замечая посторонних глаз и включенной камеры, Воля опустил руку на бедра жены. В первую секунду Утяшева одернула мужа, а затем шуточно хлопнула комика по ягодице, повторив его жест. В подписи к ролику спортсменка похвасталась, что им с супругом удается сохранять страсть в отношениях даже спустя 15 лет брака.

Надо сказать, союз звездной пары действительно заслуживает восхищения. Но даже в таком идеальном браке могут возникать подводные камни, скрытые от глаз публики. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ляйсан Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Павлом Волей.