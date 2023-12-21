Ольга Бузова пожаловалась, что ей тяжело соответствовать требованиям, которые выдвигают к представительницам ее профессии.

Почти 20 лет назад будущая звезда телевидения пришла на проект "Дом-2" в качестве участницы. С тех пор брюнетка не сходит с экранов и не позволяет публике забыть о себе. Разумеется, активная творческая деятельность дает знаменитости множество преимуществ, в том числе достойный доход и обожание поклонников. Но взамен Ольга Бузова вынуждена жертвовать собственным комфортом.

Будучи публичным человеком, певица старается всегда выглядеть сногсшибательно. Артистка регулярно снимается и является постоянной гостьей светских мероприятий, поэтому и следить за собой ей приходится тщательнее, чем многим другим людям. Однако поддерживать красоту в любых условиях не так просто, как может показаться со стороны.

В беседе с Пятым каналом Ольга Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле. Ведущая призналась, что ее изматывают бесконечные уходовые процедуры, подборы образов и часы, проведенные в кресле стилиста. К тому же, в силу профессии звезде приходится постоянно наносить на лицо плотный слой грима.

Впрочем, иногда знаменитость все же позволяет себе ненадолго выйти из этого круговорота кисточек, тональных кремов и теней для век. Брюнетка рассказала, что периодически устраивает своей коже отдых от макияжа. Такие дни певица очень ценит и всегда ждет с нетерпением.

"Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды – все это в диком темпе", – пожаловалась Ольга Бузова.

К счастью, жертвы и старания звезды не проходят напрасно. Артистке удается выглядеть шикарно и удивлять фанатов своими внешними трансформациями. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова предстала в кадре другим человеком.