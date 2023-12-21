Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин

Супруг известной певицы дал интервью. Во время беседы Александр Чистяков неоднозначно высказался о месте женщины.

Наталья Чистякова-Ионова больше известна под псевдонимом Глюкоза. Женщина больше 17 лет замужем. В семье певицы родились две дочери. Лидия и Вера унаследовали от звездной мамы творческое начало, а от папы, по всей видимости, умение добиваться поставленных целей. Накануне Александр Чистяков дал большое интервью, в котором раскрыл секреты семейной жизни, пишет женский журнал Клео.ру.

Оказывается, супруг Глюкозы уверен в преимуществе одного пола над другим. Женщины, по мнению 50-летнего Александра Чистякова, являются носителями стабильности. Их немаловажная задача заключается в продолжении рода. Базовое сознание женщин по умолчанию настроено именно на создание семьи, а не на внешние достижения. Место дам все же в доме.

У мужчин же все иначе. Представители сильного пола больше всего интересны окружающим из-за имеющихся достижений. Муж исполнительницы хита "А снег идет" подчеркнул, что он не навязывает собственную картину мира всем подряд. при этом очевидно, что взгляды мужчины помогли создать ему крепкую семью со счастливыми детьми.

Абъюзером или газлайтером назвать Александра Чистякова сложно. Счастливое лицо его знаменитой супруги дает понять окружающим, что в семье все в порядке. Напомним, пара официально оформила отношения летом 2006 года. Через десять лет супруги даже получили премию влиятельного издания в номинации "Пара десятилетия". Семья также воспитывает сына Чистякова от первых официальных отношений. В настоящее время Александр-младший учится за границей.