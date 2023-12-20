"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд

Накануне в столичной пятизвездочной гостинице Carlton состоялось мероприятие, которое посетили все сливки общества. На красной дорожке представители шоу-бизнеса были один краше другого.

Если в некоторых других странах звезды могут позволить себе выйти из дома в неглиже, то в России такое явление встретить едва ли возможно. Наши знаменитые соотечественники даже на обычную прогулку прихорашиваются так, будто их будут снимать сотни камер. А уж на светские мероприятия представители российского шоу-бизнеса и вовсе собираются, как в последний раз.

Накануне в гостинице Carlton состоялось важное в мире моды событие – 13-я ежегодная премия Fashion New Year Awards. Разумеется, показать себя на столь грандиозном мероприятии пришли все самые знаменитейшие и достойнейшие. Поэтому вечер оказался богат не только на прославленные лица, но и на ослепительные образы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова блеснула на красной дорожке новой прической. Балерина привлекла к себе внимание со вкусом подобранным образом, а некоторые ее коллеги решили пойти другим путем. Они предпочли сразить всех присутствующих дороговизной, блеском и откровенностью своих нарядов.

Ольга Бузова появилась на мероприятии в сверкающем образе тотал-блэк. Сергей Зверев подчеркнул свой статус и стиль, облачившись в золото. Любовь Успенская не стала уподобляться любителям блесток и покрасовалась в строгом костюме. Перечислять роскошно одетых звезд можно бесконечно, но лучше увидеть своими глазами!





Впрочем, некоторые предпочли бы этот парад красоты не лицезреть и вовсе. Когда кадры с красной дорожки оказались на просторах Интернета, на блеснувших там вылился бесконечный поток критики и осуждения.

"Фрик-шоу", "Сборище фриков", "Какие все жуткие", – жестко высмеяли разодетых российских звезд в Сети.