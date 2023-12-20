Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической

В последнее время Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников преображениями.

Далеко не каждая знаменитость может похвастаться такой же высокой самооценкой, какую демонстрирует известная танцовщица. Звездная блондинка часто называет себя главной балериной страны и хвастается своей безупречной, как она считает, внешностью. Однако с мнением Анастасии Волочковой разделяют не все.

Как и у любой другой звезды, у артистки есть как поклонники, так и ненавистники. Вторые уже не один год критикуют внешний вид танцовщицы и рекомендуют ей кардинально сменить имидж. Если раньше балерина никак не реагировала на непрошенные советы, то теперь, вероятно, решила к ним прислушаться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова привела людей в восторг резким преображением. Знаменитость появилась на одном из мероприятий в кардинально новом и со вкусом подобранном образе. Некоторые предположили, что балерина начала работать с другим стилистом. И, судя по вчерашнему выходу звезды в свет, догадки оказались правдивы.

Накануне танцовщица вновь показала себя во всей красе на красной дорожке. Анастасия Волочкова блеснула роскошным образом на премии телеканала Fashion TV и огорошила публику новой прической. Звездная блондинка облачилась в необычное платье с пышными рукавами и дополнила наряд массивными серьгами. Но главным украшением образа стала элегантная стрижка "под мальчика".

Очевидно, что новый имидж артистки пришелся по вкусу не только публике, но и ей самой. На снимке с мероприятия Анастасия Волочкова выглядит счастливой и как никогда уверенной в себе.