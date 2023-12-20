Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической

Далеко не каждая знаменитость может похвастаться такой же высокой самооценкой, какую демонстрирует известная танцовщица. Звездная блондинка часто называет себя главной балериной страны и хвастается своей безупречной, как она считает, внешностью. Однако с мнением Анастасии Волочковой разделяют не все.
Как и у любой другой звезды, у артистки есть как поклонники, так и ненавистники. Вторые уже не один год критикуют внешний вид танцовщицы и рекомендуют ей кардинально сменить имидж. Если раньше балерина никак не реагировала на непрошенные советы, то теперь, вероятно, решила к ним прислушаться.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова привела людей в восторг резким преображением. Знаменитость появилась на одном из мероприятий в кардинально новом и со вкусом подобранном образе. Некоторые предположили, что балерина начала работать с другим стилистом. И, судя по вчерашнему выходу звезды в свет, догадки оказались правдивы.
Накануне танцовщица вновь показала себя во всей красе на красной дорожке. Анастасия Волочкова блеснула роскошным образом на премии телеканала Fashion TV и огорошила публику новой прической. Звездная блондинка облачилась в необычное платье с пышными рукавами и дополнила наряд массивными серьгами. Но главным украшением образа стала элегантная стрижка "под мальчика".
Очевидно, что новый имидж артистки пришелся по вкусу не только публике, но и ей самой. На снимке с мероприятия Анастасия Волочкова выглядит счастливой и как никогда уверенной в себе.