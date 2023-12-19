Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша"

Уход из жизни Дмитрия Красилова стал шоком и для коллег, и для близких. При этом сам танцор не раз говорил о скорой гибели.

Артист неожиданно ворвался на отечественную сцену. Его обожали за добрые шутки, комичный внешний вид и зажигательные танцы. К большому сожалению, Дмитрий Красилов ушел из жизни. Он так и не отметил 30-летний юбилей. Танцор делился мечтами – большая компания друзей, веселье и шутки. Теперь же это никогда не сбудется. Тело мужчины нашли в квартире, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС.

По предварительной информации, как сообщает телеканал "360", причиной скоропостижной смерти танцора стали проблемы с сердцем. Организм испытывал серьезную нагрузку во время физической активности и лишнего веса. Точную причину ухода 29-летнего мужчины из жизни определит судмедэкспертиза.

Сейчас близкие и друзья начали вспоминать высказывания Дмитрия. Оказывается, он знал о возможной смерти. Мужчина заявлял, что долго не проживет, напоминает "Царьград". Вероятно, в окружении танцора подобные фразы воспринимались как шутка. Диджей Катя Гусева поделилась горькими воспоминаниями о последней встрече с зажигательным "Пухляшом". Они встретились на вечеринке четыре дня назад, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"В тот вечер он выглядел очень уставшим, переутомленным. Я подумала, что вирус ходит, который дает слабость", — рассказала Гусева.

Для отечественного шоу-бизнеса уход Дмитрия Красилова – огромная потеря. Слова соболезнования озвучили коллеги и близкие. Среди них Лолита, Стас Костюшкин, Гарик Харламов и другие. О времени и месте церемонии прощания пока не сообщается.