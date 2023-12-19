Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына

Артистка не скрывает, что наследники способны вывести ее из себя. Подобное происходит не очень часто, обычно Жасмин договаривается с детьми и находит компромисс. Об этом многодетная мать рассказала в эксклюзивном интервью, которое публикует "Пятый канал".
Исполнительница хита "Самый любимый" не считает себя строгой родительницей. Она старается больше разговаривать с детьми. подобный подход, по мнению женщины, позволяет детям раскрыть свои желания в полной мере. Конечно же, как и в любой семье, иногда случаются непредвиденные ситуации. Младший сын, например, не до конца понимает опасность безрассудного отношения к своему здоровью.
"Он может просто выйти из школьного бассейна чуть ли не в тапочках, упасть в лужу и так гулять. Позже есть риск заболевания. Я его ругаю, но только для того, чтобы он становился ответственным", — раскрыла секрет воспитания 46-летняя мама.
В семье певицы существуют милые традиции. Например, каждую пятницу все домочадцы собираются за одним столом и делятся произошедшими за неделю радостями. У детей очень плотный график. они посещают и дополнительные занятия, и спортивные секции, и школьные кружки. Артистка считает, что таким образом ее наследники отвлекаются от социальных сетей и имеют возможность проживать реальную, а не виртуальную жизнь.
Напомним, Жасмин (настоящее имя Сара Шор) – мама троих детей. Первый сын Михаил был рожден в 1997 году во время брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым. позже пара распалась из-за побоев со стороны мужчины. Дочь Маргарита и сын Мирон родились во вторых официальных отношениях певицы с политиком Иланом Шором.