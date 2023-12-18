41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

В этом году бывший участник “Фабрики звезд” отметил 41 день рождения, но выглядит, как 20-летний юноша.



Антон Зацепин был участником “Фабрики звезд – 4” в 2004 году. Он тогда очень ярко заявил о себе и стал любимым участником проекта для многих зрителей. Яркий и энергичный молодой человек запомнился поклонникам реалити-шоу. Спустя почти 20 лет певец не теряет заряда энергии и удивляет всех своей молодостью и свежестью. Есть ощущение, что он совсем не стареет и знает какой-то секрет вечной молодости.

Экс-фабрикант признался, что за свой внешний вид благодарен прежде всего генам. Но и здоровый образ жизни играет большую роль. “Стараюсь всегда высыпаться, без фанатизма ем, люблю спорт. Ну и конституция у меня не склонна к полноте", – цитирует Антона Зацепина женский журнал "Клео.ру".

Но главным секретом свежего и молодого вида Зацепин считает полный отказ от алкоголя. Певец в шутку заметил, что можно пить спиртное до момента возрастных изменений, а потом нужно резко бросать, чтобы сохранить свежесть. Именно так он и сделал.

Сейчас Антон Зацепин заботится о своем здоровье и вспоминает, как было сложно в первый год отказа от алкоголя. Он отмечает, что ему не нравятся люди, которые сильно меняются после спиртного. Уже пять лет Антон вообще не пьет алкоголь, и именно это помогает ему оставаться вечно молодым и энергичным.