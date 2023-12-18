"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана"

Юлия Пересильд пооткровенничала, как ее 14-летняя наследница справляется с внезапно обретенной популярностью.

Последние несколько недель в России неустанно обсуждают новый проект известного режиссера Жоры Крыжовникова. Сериал о молодежных группировках Казани конца 80-х завоевал любовь публики уже после выхода первых серии. Зрители еще не успели увидеть финал первого сезона, а уже буквально умоляют всех причастных подарить им второй. Особое внимание сейчас приковано к одной из главных звезд криминальной драмы – Анне Пересильд.

14-летняя актриса сыграла в сериале "Слово пацана" роль школьницы Айгуль. Юная звезда блестяще справилась со своей задачей и очень точно воплотила на экранах образ девочки с трагической судьбой. С этим согласны и ее знаменитые родители – актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Теперь Юлия Пересильд откровенно высказалась об участии дочери в нашумевшем проекте. Артистка призналась, что они с Алексеем Учителем тщательно изучили сценарий, прежде чем позволить наследнице сниматься. Кроме того, по словам актрисы, она тесно знакома с режиссером проекта. Поэтому и серьезного беспокойства за своего ребенка у нее не возникло.

Впрочем, как отмечает знаменитая мама, сейчас Анна как никогда ощущает на себе груз популярности. Однако, по признанию Пересильд, ее наследнице удается справляться с этим испытанием и избегать звездной болезни. Прежде всего, дочь известных родителей осознает, что актерство – это тяжелый труд.

"Конечно, все это тяжело и неожиданно. Но Аня справляется, да и мы рядом. Она трезвая, взрослая, умная девочка, и у нее нет склонности к звездности", – рассказала о состоянии дочери после съемок Юлия Пересильд.

Как известно, самой актрисе тоже не раз приходилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями в процессе работы. Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе.