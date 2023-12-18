Ирина Хакамада опубликовала умилительный ролик с единственной наследницей. Маму и дочку сняли во время совместного танца на снегу.

За годы своей карьеры спикер проявила себя в самых разных направлениях. Однако насыщенная работа не помешала ей реализоваться в роли мамы. В отличие от некоторых коллег по цеху, которые не находили времени на детей, Ирина Хакамада всегда была прекрасным родителем для своей дочки и неизменно помогала ей преодолевать все испытания.

Как известно, судьба единственной наследницы журналистки не была простой. Мария родилась в 1997 году и появилась на свет особенной. Еще во время беременности телеведущей врачи диагностировали у ребенка синдром Дауна. А когда девочке исполнилось семь лет, у нее обнаружили рак крови. К счастью, онкологическое заболевание дочери спикера удалось победить.

Несмотря на все трудности, Мария выросла прекрасной девушкой. Ирина Хакамада не раз выводила наследницу в свет, поэтому теперь, в свои 26 лет, она уверенно чувствует себя в обществе и не стесняется камер. А знаменитая мама по-прежнему любит похвастаться своей красавицей в социальных сетях, пусть и делает это не так часто.

Накануне Хакамада показала редкие кадры с особенной дочерью в своем телеграм-канале. Маму и наследницу запечатлели в тот момент, когда они танцевали вальс во дворе дома. Родственницы кружились на снегу, обнимались и весело смеялись. Судя по всему, умилительный ролик привел подписчиков телеведущей в восторг. Ирина Хакамада не предоставила поклонникам возможность оставлять комментарии, но пост и без того собрал более двух тысяч позитивных реакций.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что Ирина Хакамада рассказала о борьбе особенной дочери с онкологией.