Ню и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое

Балерина обожает удивлять подписчиков. Накануне 47-летняя танцовщица показала, как развлекалась вместе с подружкой.

Экс-прима Большого театра продолжает радовать поклонников безрассудными поступками. Анастасия Волочкова показала, как вместе с подружкой развлекалась в снегу. Об этом сообщает "Пятый канал".

Для хорошего настроения и увеличения физической активности специалисты рекомендуют устраивать подвижные игры в снегу. Можно и перекидываться снежками, и покататься на "ватрушках". Анастасия Волочкова не стала откладывать возможность улучшить настроение, находясь в гостях у певицы Елены Голициной. Женщины сняли на видео свои снежные развлечения. Дамы в легких футболках валялись на снегу и радовались морозной погоде.

"Готовим фотосессию ню", — подписала знаменитость ролик, раскрыв секрет.

Анастасия Волочкова также не захотела прятать видео, на котором она максимально комфортно отдыхает. Танцовщица расположена в кресле в максимально выгодном ракурсе. Подписчики в комментариях посетовали, что немолодая женщина вновь взялась за старое. Вероятно, люди вспомнили эпатажные фотосессии женщины, во время которых интригу создавали лишь крошечные трусики.

Напомним, артистка по балетным меркам уже пенсионерка. Сейчас Анастасию Волочкову чаще можно встретить на светских приемах, чем на сцене. Официально замужем женщина была всего один раз. В союзе с Игорем Вдовиным она стала мамой девочки. В сентябре Ариадна отметила свое 18-летие. Брак супругов распался, но ребенок помог наладить адекватное общение между бывшими. Анастасия Волочкова в 2002 году удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".