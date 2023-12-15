Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности

По данным СМИ, апелляции, которые подали старшие наследники и бывшая жена покойного Александра Градского, были отклонены.

Легендарного мэтра, певца и композитора нет с нами уже два года. Музыкант ушел из жизни в ноябре 2021-го, оставив после себя не только неценимое творческое наследие, но и внушительное состояние. Но предполагал ли Александр Градский, насколько ожесточенную борьбу развернут его близкие за эти богатства.

Как писали "Дни.ру" ранее, из-за неутихающих споров вдова артиста до сих пор не может поставить ему памятник. Марине Коташенко досталась большая часть наследства покойного мэтра, но его старшие дети и третья жена считают это решение несправедливым. Поэтому наследники никак не могут прийти к согласию.

Недавно стало известно, что взрослые дети певца, сын Даниил и дочь Мария, и их мать Ольга захотели оспорить решение суда и подали апелляции. А теперь выяснились новые подробности затянувшегося конфликта. Как сообщает портал "Страсти", суд отказал родственникам Александра Градского в увеличении доли наследства.

Уточняется, что Даниилу и Марии достались участки земли и дом в Подмосковье, а также квартира в столице. Однако дети музыканта решили, что их обделили. Такого же мнения придерживается третья жена мэтра Ольга, которой не досталось ни гроша от наследства. Сегодня, 15 декабря, прошло очередное заседание суда. Вероятно, родственники возлагали на этот день большие надежды, но их апелляционные жалобы не удовлетворили.

Кто знает, возможно, сам артист принял бы другое решение и помог близким избежать споров. Однако мы этого уже не узнаем, ведь оставить завещание Александр Градский не успел.