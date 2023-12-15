Хочется скорее все сжечь: Зара не сдержала эмоций после сольника

40-летняя певица с размахом отметила свой юбилей. Месяц назад Зара устроила настоящий музыкальный спектакль на сцене Крокус Сити Холла.

Грандиозным сольным концертом отметила певица свой юбилей. Зара перешагнула 40-летний порог по-настоящему громко. Несмотря на то, что сам день рождения был еще летом, выступление состоялось в конце осени. Об этом сообщает "Пятый канал".

Билеты на концерт Зары были раскуплены задолго до премьеры. В зале Крокус сити Холла было сложно найти свободные места. Сама же певица в первый раз становится участницей такого масштабного проекта. Подготовка к организации заняла почти год, пришлось сменить двух режиссеров. Только третий Максим Мартынов смог четко воспроизвести то, что хотела донести Зара до любимых поклонников.

В итоге слаженной работы получился не просто сольный концерт, а настоящий музыкальный спектакль. Главной темой стала любовь. Это чувство, как считает Зара, может быть не только согревающим, побуждающим или нежным.

"Она иногда вызывает и другие эмоции, хочется скорее все сжечь, перелистнуть страницу и идти вперед. Но какая бы она не была, ее хочется сохранить", – рассказала певица.

За все время, пока продолжался концерт, Зара успела сменить пять образов. каждый из них был великолепно продуман до мельчайших деталей. зрители получили визуальное наслаждение от концерта в таком же объеме, как и от музыкального сопровождения. Все прошло именно так, как задумывала главный организатор сольного выступления.

Зара призналась, что все подаренные цветы она унесла домой. Женщина понимает, что в каждый букет зрители вложили частичку своей души. проигнорировать этот жест певица не смогла.