В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях

Анастасия Веденская честно призналась, по какой причине не торопится официально регистрировать отношения с Максимом Онищенко.

Бывшая жена одного из самых экстравагантных артистов отечественного кино Владимира Епифанцева не стала скрывать подробностей своей личной жизни. Анастасия Веденская вместе с Максимом Онищенко раскрыли все свои секреты изданию WomanHit.

39-летняя актриса долгое время была замужем за Владимиром Епифанцевым. За долгие годы брака у пары родились двое сыновей. Причиной разрыва, по словам женщины, стала измена супруга и его сложный характер. После развода Анастасия Веденская не торопилась заводить новые отношения.

С Максимом Онищенко артистка познакомилась случайно, во время закрытия собственного бутика. Мужчина через день после знакомства с Веденской расстался со своей девушкой. актеры быстро поняли, что их судьба – быть вместе.

"У нас все очень быстро закрутилось, мы стали жить вместе спустя неделю после знакомства", – вспомнил мужчина в беседе с изданием.

Влюбленным удалось быстро наладить совместный быт. Сказывался возраст и особенности характеров. Оба представителя актерской профессии независимы и самодостаточны. Главное, по их признанию, желание дарить друг другу радость и не обременять проблемами. Максиму удалось найти общий язык и с сыновьями Анастасии от брака с Епифанцевым.

Около двух лет назад в эфире федерального канала Максим сделал предложение любимой женщине. Все это было настолько мило и трогательно, что Анастасия не смогла отказать. при этом пара так и не дошла до ЗАГСА.

"Мы уже были в официально зарегистрированных союзах, но я против института брака как такового", – объяснила женщина свою позицию.

При этом Максим Онищенко полностью разделяет мнение своей второй половинки и тоже не торопится расписываться в журнале регистрации брака. Общих детей пара пока не планирует.