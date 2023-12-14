Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год

Известная артистка Лада Дэнс (настоящее имя – Лада Волкова) является обладательницей точеной фигуры. Певица не скрывает, что у нее есть несколько секретов, которые, впрочем, доступны каждому.

Накануне светскому обозревателю Феликсу Грозданову удалось пообщаться с исполнительницей хита "Девочка-ночь". В ходе беседы 57-летняя Лада Дэнс призналась, что одним из секретов ее стройности является утягивающий корсет. Эстрадная и джазовая певица сообщила, что благодаря его специальному крою можно добиться осиной талии и при этом скрыть все недостатки и несовершенства фигуры. Таким образом, артистка, использующая корсет под облегающей одеждой, обретает идеальные пропорции тела и смело может хвастаться привлекательными формами.

Фото: Феликс Грозданов

Ко всему прочему, светскому обозревателю удалось расспросить певицу о ее планах на Новый год. Лада Дэнс признается, что в этом году у нее произошел настоящий ажиотаж. Артистка объяснила, что обычно она предпочитает меньше работать и больше отдыхать, особенно перед предстоящими праздниками. Однако в настоящее время ее взгляды на этот счет изменились, поэтому всей подготовкой будут заниматься ее помощники. Сама Лада, если на праздники окажется дома, планирует расслабляться по полной программе, а организацией досуга и готовкой будут заниматься другие люди.

Кстати, несколько лет назад в одном из интервью Лада Дэнс признавалась, что своей стройностью обязана хорошему сну и правильному питанию. Певица также говорила и про то, что активно занимается спортом. Звезда 90-х любит плавать, бегать по утреннему лесу вместе с собакой, а также танцевать на пилоне.