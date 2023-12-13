Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну

О том, что Алла Пугачева вновь собралась переезжать, сообщили люди из ее окружения.

Всю свою жизнь исполнительница хита "Миллион алых роз" жила и строила карьеру в российской столице. А теперь публика едва ли успевает следить за перемещениями Примадонны по миру. Полтора года назад звезда отправилась за границу вместе с мужем и детьми, и с тех пор не раз переезжала из одной страны в другую. Не так давно знаменитое семейство обосновалось на Кипре. Но, судя по всему, и там Алла Пугачева не планирует задерживаться надолго.

Как уточняет WomanHit, с солнечным городом Лимасол артистка и ее близкие могут попрощаться уже в следующем месяце. Впрочем, намеки на это решение на странице супруга певицы не так давно появлялись. Ранее в своем блоге шоумен сообщал, что его звездная жена отметила День матери в Лондоне. А теперь было заявлено, якобы знаменитость собирается перебраться туда насовсем.

О том, что Алла Пугачева решила перевезти семью в новую страну, источнику сообщили люди из ее окружения. "Царьград" пишет, что планировать переезд Примадонна начала еще в конце осени. Как выяснилось, у исполнительницы есть несколько причин для смены места жительства. И связаны они не только с ее самочувствием, но и с дальнейшей судьбой ее детей.

Друзья певицы рассказали, что кипрский климат сказался на состоянии ее здоровья не лучшим образом. По словам окружения, знаменитость начала себя хуже чувствовать, поэтому решилась на переезд. Еще одним важным фактором, как сообщили знакомые певицы, стала учеба двойняшек.

"Они с Максимом хотят, чтобы Гарри и Лиза учились в Лондоне", – цитирует окружение артистки телеканал "360".

Уточняется, якобы Примадонна, ее супруг и дети выезжают в новую страну уже после новогодних праздников. Вполне возможно, что в Лондоне Алла Пугачева всерьез осядет, ведь в этом же городе живет ее внук Дени Байсаров.