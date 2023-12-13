Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой

Певец Юлиан отметил, что Александра Пахмутова была бы недовольна тем, что пишут на просторах Интернета.

Последние несколько месяцев выдались для знаменитого композитора по-настоящему горькими. В сентябре она потеряла любимого мужа Николая Добронравова, с которым прожила душа в душу почти 70 лет. Уход самого родного человека стал для пианистки большим потрясением. А теперь Александра Пахмутова вынуждена преодолевать еще одно тяжелое испытание.

Многие специалисты отмечают, что в осенний и зимний период особенно важно беречь здоровье. Методов заботы об организме существует множество, один из них – растительное питание, о котором пишет портал Ридлайф.ру. Однако оградить себя от недугов получается не у всех. В последнее время в Сети то и дело появляются тревожные новости о состоянии здоровья знаменитостей, попавших в больницу. В их числе, к сожалению, оказалась и Александра Пахмутова.

С тех пор как информация о болезни пианистки стала достоянием общественности, на просторах Интернета чего только не говорили. Одни писали, якобы у вдовы Николая Добронравова обнаружили ковид, а другие списывали все на проблемы с сердцем. Но, как сообщали ранее RT, представитель композитора Евгений Малышко эти домыслы опроверг. А теперь стало известно, как Александра Пахмутова чувствует себя на самом деле.

Близкий человек и друг семьи, певец Юлиан, рассказал правду о состоянии попавшей в больницу пианистки. Он сообщил, что вдова Николая Николаевича находится в инфекционном отделении. Подробности диагноза Александры Николаевны артист раскрывать не стал, но, по его словам, все не так плохо, как пишут в прессе.

В беседе с телеканалом "360" Юлиан уточнил, что композитор была бы недовольна потоком ложной информации, которая гуляет на просторах Интернета. Певец оценивает состояние пианистки как средней тяжести и отмечает, что ей не следовало посещать публичные мероприятия. По его мнению, именно там Александра Пахмутова могла заразиться.