Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях

Ксения Бородина рассказала, как помогает своим наследницам делать успехи в учебе.

Не секрет, что звезда "Дома-2" реализовалась не только в профессии, но и в материнстве. Оба брака телеведущей не сложились, зато в них у нее родились две прекрасные дочки. Старшей наследнице знаменитости, Марусе, исполнилось уже 14 лет. А ее младшая сестренка Теона совсем скоро отметит свой восьмой день рождения.

Ксения Бородина не скрывает, что очень привязана к детям и старается проводить с ними все свободное время. Светская львица воспитывает наследниц одна, но ей, к счастью, удается везде успевать. Дочки знаменитости растут умницами и радуют маму хорошими оценками в школе.

Накануне Ксения Бородина сделала откровенное признание о детях в своем блоге. Телеведущая напомнила, что конец второй четверти в школе не за горами, поэтому ее наследницам приходится усердно учиться. Как отметила звезда "Дома-2", сейчас это особенно важно, чтобы не допустить пробелов в знаниях.

"Уже прошла половина учебного года, сначала праздники, а там уже выставление оценок. Родители меня поймут, это всегда очень волнительно время", – заявила Ксения Бородина.

Кроме того, звездная родительница пооткровенничала, что Маруся и Теона преуспевают в учебе не без посторонней помощи. Ведущая призналась, что ее дочки регулярно изучают английский язык с репетиторами. А старшая наследница, по словам брюнетки, занимается со специалистом еще и по математике. Знаменитость призвала подписчиц следовать ее примеру и не стесняться обращаться за помощью, если она необходима.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что пережившая два развода Ксения Бородина дала бесценный совет женщинам.