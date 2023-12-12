Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах

Филипп Киркоров пришел к успеху в далекие 90-е. Более 30 лет назад эстрадный певец получил главную награду песенного конкурса "Шлягер-90", исполнив композицию "Небо и земля".

На сегодняшний день артист считается закоренелым представителем шоу-бизнеса, поэтому изнанка этого мира ему хорошо знакома. Филипп Киркоров признается, что за годы, проведенные на сцене, ему не раз удавалось наблюдать за артистами, которые резко взлетали, а после, в силу некоторых обстоятельств, так же стремительно "падали". Исполнитель хита "Просто подари" считает, что забраться на вершину Олимпа и удержаться там бывает слишком сложно.

В беседе со светским обозревателем Феликсом Гроздановым народный артист России сообщил, что сейчас артисты чаще всего не хотят выступать перед пустым залом. Филипп Киркоров считает, что таким образом они лишь тешат себя ложными надеждами о своей популярности.

"Одно дело, когда ты видишь в зале аншлаг, и совсем другое – когда там сидят нагнанные зрители. Сейчас это особенно модно стало – продать 100 билетов, но сделать вид, что певец собрал 6-тысячный зал в Кремле", – негодует исполнитель.

Филипп Киркоров также признался, что ему неоднократно приходилось наблюдать за "премиями-междусобойчиками", где все куплено. Артист сталкивался с ситуациями, когда исполнители прямо говорили организаторам о том, что желают получить выгоду от посещения того или иного мероприятия. Поэтому сейчас эстрадный певец ориентируется исключительно на мнение своих коллег, а также на награды, полученные честным путем.





К числу таких трофеев Филипп отнес национальную музыкальную премию "Виктория" которую, к слову, будут вручать в марте 2024 года. Артист считает, что 400 академиков и аудиторская компания мероприятия честна с участниками и голосование пройдет без прецедентов. Киркоров считает, что многое в карьере зависит от того, кто с кем дружит, однако он надеется на честное и непредвзятое отношение к своей персоне и творчеству.